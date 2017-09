Irma : 1,2 milliard d'euros de dégâts à St-Martin et St-Barthélemy

Alors que l'ouragan Irma poursuit sa route destructrice et s'approche ce samedi des côtes de Cuba, l'ampleur du désastre sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy commence à être mieux perçue. Les dégâts sont évalués à 1,2 milliard d'euros sur ces deux îles, a annoncé samedi la Caisse centrale de réassurance (CCR), réassureur public spécialisé dans les catastrophes naturelles. "Ce montant recouvre les dommages aux habitations, aux véhicules et aux entreprises", a précisé la CCR dans un communiqué.

Cet évènement, est "l'un des plus importants survenus en France depuis 35 ans", estime la caisse.

Alors que l'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les deux îles a été publié samedi au Journal officiel, elles doivent se préparer à l'arrivée de Jose, l'ouragan suivant, qui se rapproche lui des îles déjà touchées et s'est renforcé en catégorie 4 avec des vents de 240 km/h.

En théorie, pour pouvoir être indemnisés, les sinistrés doivent adresser leur déclaration dans les dix jours après la parution de l'arrêté. Face à la situation actuelle, la fédération des assureurs a indiqué qu'ils accepteront les déclarations au-delà de ce délai. Les assureurs "feront preuve de compréhension quant aux moyens d'attester les dommages".