Irlande : la tempête Ophélia a causé la mort de trois personnes

Des pertes humaines. En Irlande, trois personnes ont été tuées ce lundi, victimes des conditions météorologiques liées à l’arrivée de la tempête post-tropicale issue de l’ouragan Ophelia Des vents atteignant 150 km/h soufflent sur la côte ouest du pays. Une femme d'une cinquantaine d'années est morte à cause de la chute d'un arbre sur sa voiture. Les autorités ont également annoncé qu'un homme était également mort par la chute d'un arbre, et un autre individu d'une trentaine d'années, a succombé aux blessures provoquées par la tronçonneuse qu'il utilisait pour dégager un arbre couché par la tempête.

Les autorités ont fermé toutes les écoles, de nombreux services publics, transports et commerces, enjoignant aux habitants de rester confinés chez eux. Les services météorologiques ont placé huit comtés de l'ouest et du sud du pays en "alerte rouge". Face à Ophélia, les autorités ont fermé toutes les écoles, de nombreux services publics, transports et commerces, enjoignant aux habitants de rester confinés chez eux. Conséquences du passage du cyclone au large des côtes françaises (mais aussi des incendies au Portugal), un ciel jaune sable particulièrement sombre a été observé ce lundi en Bretagne et en Normandie.