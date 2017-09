Iran : une rencontre Macron-Trump-Netanyahou prévue ce lundi

Le président de la République Emmanuel Macron rencontrera, ce lundi à New York Donald Trump et Benjamin Netanyahu a annoncé le général H.R McMaster, conseiller à la sécurité nationale du président américain. Le principal sujet des discussions sera le dossier iranien, alors que Donald Trump a laissé entendre qu'il souhaitait remettre en question l'accord signé sur le nucléaire de Téhéran.

En mai dernier, Donald Trump s'en était pris à l'Iran, lors de sa première visite en Israël.

"Les Etats-Unis et Israël peuvent affirmer d'une même voix que l'Iran ne doit jamais posséder une arme nucléaire, jamais, et qu'il doit cesser le financement, l'entraînement et l'équipement meurtrier de terroristes et de milices, et qu'il doit cesser immédiatement", avait-il notamment souligné. Il rencontrera, ce jeudi, les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud pour évoquer le dossier nord-coréen.