Iran : Khamenei accuse les "ennemis" du pays

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Séquestrée et battue, une Américaine libérée à Ouarzazate

Greenpeace et son président devant le tribunal pour ses actions à Cattenom

Allemagne: le nombre d'actifs au plus haut depuis la Réunification

États-Unis : il tue une partie de sa famille le soir du Nouvel An

2017, année la plus sûre pour le transport aérien (études)

En savoir plus

Les relations entre l'Iran et les pays de la région (principalement les pays sunnites) se sont largement déteriorées ces derniers mois. La rivalité avec l'Arabie saoudite a peu plus isolé le pays, en proie à de grandes difficultés économiques.

Alors que le nombre de morts augmente nuit après nuit, le guide suprême iranien Ali Khamenei a accusé les "ennemis" du pays de provoquer des troubles depuis plusieurs jours. "Dans les événements de ces derniers jours, les ennemis se sont unis en utilisant leurs moyens, l'argent, des armes, la politique et leurs services de sécurité pour créer des problèmes au régime islamique" a-t-il expliqué, selon les médias du pays. Il a par ailleurs précisé qu'il s'adressera "en temps voulu" au peuple iranien.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres