Iran : un avion de ligne s'écrase avec 66 personnes à bord

La zone étant difficile d’accès pour les secours, le sort des 66 personnes qui se trouvaient à bord est inconnu. La compagnie a prévenu que les chances de retrouver des survivants sont très faibles. "En raison du relief montagneux, il n'est pas possible d'envoyer des ambulances", a précisé Mojtaba Khaledi, le porte-parole des services de secours à l'agence de presse iranienne Isna. Un hélicoptère a tenté d'atteindre le lieu de l'accident mais n'a pas pu atterrir en raison des mauvaises conditions météorologiques. Une tempête de neige s'abat sur la zone depuis plusieurs heures.

Un avion de ligne iranien de la compagnie Aseman Airlines s’est écrasé dans une région montagneuse du sud-ouest de l’Iran, a indiqué un porte-parole de la compagnie. Il s'est écrasé sur le mont Dena à environ 500 kilomètres de Téhéran et à moins de 25 kilomètres de sa destination, la ville de Yasouj, pour une raison encore inconnue.

