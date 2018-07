Iran : aucune entreprise européenne ne sera exempte des sanctions, prévient Washington

Le 4 juin dernier, les ministres des Finances et des Affaires étrangères de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne avaient adressé une lettre à Washington dans laquelle ils demandaient, suite au retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien, des exemptions pour leurs entreprises présentes sur le territoire iranien. Au nom de leur relation privilégiée avec Washington, ils espéraient que les effets extra-territoriaux des sanctions américaines ne s'appliqueraient pas aux entreprises et citoyens européens.

Une demande qui a été rejetée par Washington tel que l'a indiqué aujourd'hui une source du ministère de l'Economie à l'AFP. Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin et le secrétaire aux Affaires étrangères américain Mike Pompeo ont, à leur tour, envoyé une lettre dans laquelle ils répondent aux trois pays européens qu'aucune entreprise ayant conclu des contrats avec l'Iran, après l'entrée en vigueur de l'accord, ne serait exempte des sanctions.

Dans cette lettre, les autorités américaines sont formelles, contourner les sanctions ne sera pas possible puisque leur but n'est pas "d'encourager le commerce" mais d'entraver "les activités malveillantes de l'Iran". M. Mnuchin et M. Pompeo ont également ajouté que les Etats-Unis interdisaient aux Banques centrales européennes ainsi qu'aux banques locales d'entretenir tout lien avec la Banque centrale iranienne qu'ils jugent non "légitime".