Iran : 5ème nuit de manifestations, 9 personnes tuées dans la nuit

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Séquestrée et battue, une Américaine libérée à Ouarzazate

Greenpeace et son président devant le tribunal pour ses actions à Cattenom

Allemagne: le nombre d'actifs au plus haut depuis la Réunification

États-Unis : il tue une partie de sa famille le soir du Nouvel An

2017, année la plus sûre pour le transport aérien (études)

Hassan Rohani, président de la République islamique d’Iran, tente désormais d'endiguer la crise en poursuivant sa politique d'ouverture politique et économique. Pourtant pressé par les conservateurs, il refuse encore de lancer une large répression contre les manifestants. Pour le moment, les "gardiens de la Révolution" ne sont pas encore intervenus.

Avec son lot de victimes : la nuit dernière, un policier a été tué par balles à Najafabad dans le centre, portant le bilan à 13 morts depuis le début des manifestations (dont 10 manifestants). Lundi, des "meneurs" ont été arrêtés lors d'un rassemblement à Téhéran. Dans la capitale, les forces de l'ordre ont été largement déployées et dispersent, tant bien que mal, les rassemblements.

Mise à jour 8h15 : La télévision d'Etat a annoncé, ce mardi matin, la mort de 9 personnes, dont 6 manifestants, un enfant, un policier et un membre des Gardiens de la révolution dans le centre de l'Iran. Le bilan des victimes depuis le début des manifestations est donc incertain.

