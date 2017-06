Irak : un tireur d'élite canadien abat un combattant de l'État islamique à plus de 3 kilomètres de distance

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Gouvernement: de nouveaux ministre et secrétaires d'État resteront non "spécialisés"

L'accès au droit et à la Justice doit être amélioré en Outre-mer

Canicule : un millier d'ouvertures "sauvages" de bouches d'incendie à Paris et en proche banlieue

Nicole Belloubet, juriste de haut vol et garde des Sceaux "inattendue"

Des hackers dérobent à la CIA pour 3 000 euros... de chips et de barres chocolatées

En savoir plus

Le tireur d'élite était posté sur une haute position, depuis laquelle il a pris en compte différents paramètres, tels que l'inclinaison du terrain, la vitesse du vent, et la trajectoire de la balle.

Plus de 8 ans après l'établissement du précédent record (détenu par le britannique Craig Harrison), un tireur d'élite des forces spéciales canadiennes en Irak a récemment abattu un combattant de l'Etat islamique à plus de 3 kilomètres de distance.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres