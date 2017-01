Irak : selon François Hollande, la bataille de Mossoul pourrait s'achever "avant l'été"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Grippe aviaire : 85 cas recensés dans les élevages, le Gers le plus touché

Doha : Arthur De Greef bat difficilement Safwat et rejoint le deuxième tour

Un enfant malade reçoit le trophée du but du mois

En savoir plus

La France mène quasi-quotidiennement des frappes aériennes en Irak et en Syrie sur des cibles de l'État islamique et entraîne notamment les troupes d'élite du contre-terrorisme irakien (CTS).

"Nous n'en avons pas fini (des djihadistes, ndlr), il y a Mossoul. Il nous a été confirmé que nous pourrions atteindre cet objectif, autant qu'il sera possible, au printemps, en tout cas avant l'été", a-t-il ajouté depuis le Kurdistan irakien, pour clôturer cette visite consacrée principalement à la lutte contre l'État islamique, qui a pris en juin 2014 le contrôle de Mossoul.

À l'occasion de sa visite auprès des troupes françaises en Irak lundi 2 janvier, François Hollande a estimé lors d'une conférence de presse que les combats qui font rage à Mossoul, la deuxième ville d'Irak, pourraient s'achever avant l'été 2017. "La bataille que livrent les forces irakiennes et la coalition internationale pour reprendre Mossoul au groupe État islamique (EI) pourrait s'achever avant l'été", a déclaré le président de la République.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres