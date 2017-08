L’Irak a repris la ville de Tal Afar, l’un des derniers bastions de l’Etat islamique

Après Mossoul, Tal Afar. Le Premier ministre irakien Haider Al-Abad a annoncé ce jeudi la reprise de cette ville, un des derniers bastions du groupe Etat islamique en Irak. "Nos courageuses forces armées ont libéré Tal Afar et le drapeau irakien flotte à nouveau fièrement sur la province de Ninive" a tweeté le chef du gouvernement.

Dans un communiqué, il a également affirmé : "Notre bonheur est complet, la victoire est arrivée et la province de Ninive est désormais entièrement entre les mains de nos forces". L'assaut avait été lancé il y a une dizaine de jours.

L'avancée a été rapide dans cette ville située à 70 km à l'ouest.

Avec la reprise de Tal Afar, qui a suivi celle de Moussoul - 2e ville d'Irak - début juillet, l’EI ne tient désormais plus que deux zones : Hawija, à 300 km au nord de Bagdad, et trois villes de l’Ouest désertique à la frontière syrienne, Al-Qaïm, Rawah et Anah. Le Figaro note dans un article que, en Syrie ou en Irak, "l'organisation djihadiste a perdu des milliers de combattants, que les contingents de djihadistes étrangers, aujourd'hui moins nombreux, peinent à compenser".