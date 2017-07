Irak : le premier ministre annonce la libération de Mossoul

Enfin ! Après plus de huit mois de bataille, le premier ministre irakien, Haïder Al-Abadi, a proclamé ce dimanche la victoire des forces gouvernementales à Mossoul. Le Premier ministre "arrive dans la ville libérée de Mossoul et félicite les combattants héroïques et le peuple irakien pour cette victoire majeure", indiquent ses services dans un communiqué.

"Les forces du service de contre-terrorisme ont hissé le drapeau irakien sur les rives du Tigre dans la vieille ville de Mossoul, a annoncé ce matin la chaîne Irakia News.

.Lancée le 17 octobre, la reconquête de Mossoul touche donc à sa fin.

Les combats ne sont toutefois pas terminés dans cette ville irakienne tombée aux mains de l'Etat islamique en juin 2014. C'est de la grande mosquée Al Nouri, dans la vieille ville de Mossoul, que le chef de l'EI, Abou Bakr al Baghdadi, avait proclamé l'établissement d'un "califat" s'étendant à cheval sur l'Irak et la Syrie.

Les derniers djihadistes, "désespérés, (...) font autant de ravages qu'ils le peuvent", indique un général américain, cité par BFMTV, et des pièges ont été posés partout. "L'ennemi a semé des engins piégés partout, à chaque endroit, dans chaque placard, dans un cas, sous un couffin même", poursuit-il. Certains se font passer pour morts, vêtus de gilets explosifs, et se font exploser à l'approche des forces irakiennes. Des femmes combattantes se sont elles faites sauter au milieu de civils déplacés.

L’offensive à Mossoul a eu un impact humanitaire important. Sur les 915.000 personnes ayant fui la ville, environ 700.000 sont toujours déplacées.