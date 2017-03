Irak : plus de 80 000 personnes ont quitté leur logement à Mossoul

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Près de Marseille, l'inventeur et sportif Franky Zapata et son "Flyboard Air" cloués au sol

Discrimination à l'embauche: AccorHotels et Courtepaille épinglés

L'Organisation internationale pour les migrations ajoute que depuis le début de l'offensive le 17 octobre, plus de 238 000 personnes ont été déplacées dans la zone sud de la ville.

Selon les chiffres communiqués mardi 14 mars par l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 80 000 personnes ont été contraintes de quitter leur logement dans l'ouest de Mossoul depuis le début des combats. Les forces irakiennes tentent de reprendre à l'organisation terroriste État islamique la partie de la ville encore contrôlée par les djihadistes.

