Irak : les manifestations anticorruption à Bassora réprimées dans le sang

Ce mardi 4 septembre, la ville irakienne de Bassora a connu sa journée la plus sanglante depuis le début des contestations qui secouent le pays depuis deux mois. Des milliers de personnes étaient dans les rues parties à l'assaut du siège du gouvernorat et les forces de l'ordre ont réprimées les manifestations avec du gaz lacrymogène et à balles réelles. Résultat : six morts et une vingtaine de blessés.

Ce mouvement social d'ampleur à Bassora a pour but de dénoncer l'impunité des corrompus qui entraine la privation des services de base notamment la distribution de l'eau. La ville figure à la douzième place dans le classement mondial de la corruption.

Afin d'apaiser la grogne, le gouvernement avait promis des plans d'urgence qui impliquaient l'investissement de plusieurs milliards de dollars. Mais le changement se fait attendre et la situation empire. L'eau est dorénavant si polluée que sa consommation a entraîné plus de 20 000 hospitalisations.

Mercredi, le représentant de l'ONU en Irak Jan Kubis a exhorté "les autorités à éviter de recourir à une force létale disproportionnée" comme le rapporte le journal Le Monde.

Ce mercredi, un correspondant de l'AFP, a constaté que plusieurs milliers de manifestants se pressaient de nouveau devant les grilles du gouvernorat face aux forces de l'ordre qui répliquaient à balles réelles.