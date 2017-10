L’Irak lance l’assaut contre le dernier bastion de Daech dans le pays

Au même moment où les Kurdes annoncent qu'une offensive irakienne est en cours contre leurs forces dans le nord frontalier de la Turquie, ce jeudi 26 octobre, les forces irakiennes lancent l'assaut contre le dernier bastion de Daech en Irak.

L’Etat islamique ne tient plus en Irak que les localités d'al-Qaïm et de Rawa ainsi que leurs environs désertiques, dans l'immense province occidentale d'al-Anbar, proche de la Syrie en guerre. En 2014, ils s'étaient emparés lors d'une percée fulgurante de près d'un tiers de l'Irak, mais depuis les troupes gouvernementales et paramilitaires les ont chassés de plus de 90% de leur territoire. "Les gens de l'EI n'ont d'autre choix que de mourir ou de se rendre", a annoncé le Premier ministre Haider al-Abadi.

Il s'agit, selon la coalition internationale emmenée par les États-Unis, "du dernier grand combat" contre l'EI.