Irak : le dernier pont de Mossoul détruit par une frappe aérienne

Selon des responsables locaux, une frappe aérienne a détruit cette semaine le dernier pont de Mossoul (Irak), qui reliait l'est et l'ouest de la ville, de part et d'autre du Tigre. La deuxième ville du pays, que l'armée tente de reprendre aux djihadistes de l'État islamique, ne compte désormais plus aucun pont franchissable.

Dans le cadre de l'offensive de grande ampleur lancée le 17 octobre, les forces armées irakiennes ont réussi à progresser et tiennent des quartiers de la partie orientale de Mossoul, aux mains des djihadistes depuis plus de deux ans. La zone occidentale de la ville est toujours entièrement sous contrôle de l'EI, qui combat pour garder son dernier bastion irakien. L'armée de l'air et les soldats irakiens au sol sont appuyés par une coalition internationale dirigée par les Etats-Unis, dont les frappes aériennes sont quotidiennes.

Si l'origine de cette frappe aérienne est encore inconnue, le bombardement a bel et bien sectionné le pont al-Atiq qui enjambe le Tigre et il n'est plus possible d'y circuler, a précisé auprès de l'AFP Abou Ali, un habitant de Mossoul.

