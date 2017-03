Irak : un charnier découvert près de Mossoul

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

« Upon the shadow » veut changer le regard sur l’homosexualité en Tunisie

Ligue 1: Emery (PSG) n'a pas songé à demissionner et a "senti la confiance" de son président

Ligue 1: Emery (PSG) n'a pas songé à demissionner et a "senti la confiance" de son président

En savoir plus

Une députée yézidie, Vian Dakhil, a affirmé la même année que les djihadistes détenaient plus de 500 femmes de cette minorité religieuse. Elles étaient réduites à l'état d'esclaves sexuelles.

Les forces irakiennes ont reconquis au nord-ouest de Mossoul la sinistre prison de Badouch, où le groupe Etat islamique (EI) aurait exécuté des centaines de personnes et enfermé des femmes yézidies, a indiqué mercredi l'armée. Cette reprise s'est faite dans le cadre de la vaste offensive lancée mi-octobre pour reprendre la ville.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres