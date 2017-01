Irak : un attentat à Bagdad fait au moins 32 morts en pleine visite de François Hollande

Alors que François Hollande est arrivé ce lundi à Bagdad, pour réaffirmer le soutien de la France à l'opération de la coalition internationale contre l’Etat islamique (EI), un attentat a frappé la capitale irakienne, faisant plusieurs dizaines de morts. L'attaque aurait été causée par un kamikaze au volant d'une voiture piégée dans un marché de Sadr city, un quartier à majorité chiite, situé dans le nord-est de la ville. Selon un colonel de police, 32 personnes ont péri et 61 autres ont été blessées.

Un précédent bilan faisait état de 17 morts et 39 blessés.

Lundi en fin de matinée, l'attentat a été revendiqué par l'organisation terroriste État islamique. L'agence d'informations Amak, site rattaché au groupe djihadiste, explique dans un communiqué que l'attaque visait un rassemblement de musulmans chiites. Sur des photos partagées sur les réseaux sociaux, on aperçoit une colonne de fumée noire, et les débris d'un véhicule calcinée.

Car bomb rips through Jamila market in #Baghdad, Sadr city as French President @fhollande on official visit. pic.twitter.com/SIEtx1NN4x

— Rudaw English (@RudawEnglish) 2 janvier 2017