L'iPhone de Donald Trump aurait été placé sur écoute par la Russie et la Chine

Alors que l'Amérique est en proie à une vague de panique à la suite d'envois de lettres piégées à quelques jours des élections de mi-mandat, une importante faille de sécurité pourrait inquiéter les services secrets américains.

D'après des révélations du New York Times, des espions chinois écouteraient régulièrement les conversations du président américain alors qu"il est pleine discussion avec des amis sur l'un de ses iPhones. Ce constat émane d'agences de renseignement américaines, auprès de sources au sein de gouvernements étrangers.

La Chine et la Russie ont espionné des conversations téléphoniques du président américain Donald Trump.

La Chine utiliserait les précieuses informations obtenues lors de ces écoutes pour manipuler le locataire de la Maison Blanche et la politique qu'il mène. Les espions chinois auraient notamment exploité des éléments afin de contenir les tensions dans le cadre de la guerre commerciale qui oppose la Chine et les Etats-Unis. L'espionnage mené par les Russes serait de moindre ampleur selon le New York Times.

Donald Trump disposerait de trois iPhones. Deux de ces téléphones sont utilisés pour un usage officiel et ont donc été modifiés par la NSA, l'Agence de sécurité nationale. Dans le troisième appareil, pour son usage personnel, le président américain conserve notamment sa liste de contacts.

L'élection présidentielle américaine avait déjà été le théâtre d'importantes campagnes de piratages des communications de membres du parti Démocrate et d'organisations de cette formation politique.

Les assistants du président américain ont mis en garde à de nombreuses reprises Donald Trump sur les écoutes menées par des espions étrangers sur son téléphone personnel. Ils ont conseillé au président d'utiliser la ligne sécurisée de la Maison Blanche.

Donald Trump, en réalité, ne pourrait pas se passer de ses précieux iPhones.