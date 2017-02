Investissements, suppression de postes de fonctionnaires, effort budgétaire : Emmanuel Macron a présenté son programme économique

Peu à peu, son programme sort de l’ombre. Emmanuel Macron a dévoilé jeudi soir dans le journal Les Echos son programme économique. Investissement, service public, dette…l’ancien ministre de l’Economie a brassé large. Le candidat d"'En Marche !" promet notamment 50 milliards d'euros d'investissements afin de développer "un nouveau modèle de croissance". "Sur ces 50 milliards, 15 milliards seront consacrés aux compétences et qualifications des Français avec un plan de formation ambitieux des jeunes et des demandeurs d’emploi", soutient-il. "15 milliards seront consacrés à la transition écologique et énergétique, y compris en accompagnant, comme à Fessenheim, les territoires". Par ailleurs, il annonce d’"autres priorités : la modernisation des administrations publiques (numérisation), l’agriculture, les transports locaux, et la santé".

Celui qui vient de recevoir le soutien de François Bayrou prévoit également de réduire de 120 000 le nombre de postes de fonctionnaires en cinq ans, par non-renouvellement des départs. Les collectivités locales auront un effort à fournir autour de 70 000 postes. "Je fixerai l’effort budgétaire en début de période, en définissant des priorités, et chaque ministre devra les décliner en rendant des comptes" détaille-t-il.

L’ex-homme fort de Bercy promet cependant qu’il "ne supprimerai aucun poste dans la fonction publique hospitalière", promet-il, plaidant pour "la réorganisation du système de soins" qui permettrait selon lui de réaliser "15 milliards" d’économies. Au total, Emmanuel Macron prévoit de réduire la dépense publique française de trois points de PIB en cinq ans, soit 60 milliards d'euros d'économies. "Je vise d’abord 25 milliards d’économies sur la sphère sociale. Cela passe par 15 milliards sur l’Assurance-maladie, avec une progression des dépenses contenue à 2,3 % par an. C’est tout à fait tenable. Ensuite, je réaliserai 10 milliards d’euros d’économies sur l’Assurance-chômage grâce aux réformes structurelles". Et d'affirmer : "Le taux de chômage peut raisonnablement atteindre 7 % en 2022". Le candidat prévoit également une baisse de 20 milliards d'euros sur les prélèvements obligatoires pendant le quinquennat.