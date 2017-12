L'interview de Macron par l'ex-communicante d'Hollande…

Mélange des genres ? Le site Konbini, qui navigue régulièrement entre informations et communication, a dévoilé le 24 décembre dernier une courte interview d'Emmanuel Macron, lors de son passage au Niger. Le contenu est loin d'être explosif. Plusieurs médias critiquent d'ailleurs la "complaisance" de l'entrevue.

Arrêt sur images affirme désormais que le "journaliste" qui se cache derrière la caméra est en fait Ariane Vincent, rédactrice en chef de "Speech", la rubrique politique de Konbini. Depuis juillet 2017, elle est aussi "dircom" du média et son cv est éloquent : "Responsable de la com' du PS entre 2006 et 2009, puis de celle de la LICRA entre 2010 et 2011, elle s'occupait, en 2012, de la campagne numérique de Hollande" explique Arrêt sur images. Le site précise aussi que David Creuzot, co-fondateur de Konbini, faisait partie de la délégation française qui accompagnait le chef d'Etat au Niger.

L'Elysée précise qu'il était présent en tant que chef d'entreprise pour développer la marque en Afrique.

par la suite, Ariane Vincent s'est fendue d'un tweet contre le journaliste d'Arrêt sur images, doublant, du même coup, la polémique.