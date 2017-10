Intervention d'Emmanuel Macron : Marine Le Pen dénonce "des incohérences notoires"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Votre réseau Wi-Fi n'est plus sécurisé

Donald Trump est “un menteur et un misogyne”

Une Vietnamienne donne naissance à un bébé de plus de 7 kilos

Brexit: May à Bruxelles pour tenter de débloquer les négociations

Des ours affamés sèment la terreur dans l'Extrême-Orient russe

Un projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles en 2018

Pour la patronne du parti frontiste, la "démonstration" du locataire de l'Elysée "se heurte par ailleurs à des incohérences notoires". Et de lister : "Comment résoudre, comme il le prétend, le problème du logement en décourageant l'investissement dans la pierre ? Comment faire croire qu'en augmentant la CSG, il augmente le pouvoir d'achat des retraités ?"

"Sur le fond, il a confirmé son projet de construction d'une société nomade avec des priorités réaffirmées en boucle : pousser les salariés à démissionner plus facilement en leur ouvrant le droit à l'indemnisation, forcer les chômeurs à travailler même loin de chez eux, traquer les épargnants appelés à placer leurs économies au casino, désigner comme cibles les propriétaires immobiliers, aller chercher le prétendu magot des offices HLM censés -selon son expression - détenir des rentes".

Plutôt discrète dans les médias depuis la scission avec Florian Philippot, Marine Le Pen a réagi ce lundi à la longue interview d'Emmanuel Macron sur TF1. "Lors d'une intervention ponctuée de tunnels technocratiques du niveau d'un Premier ministre, nous avons vu un président qui tente laborieusement de s'expliquer sur son style jugé presque unanimement méprisant ou suffisant et sur des systèmes qui apparaissent au fil des explications comme des usines à gaz", a-t-elle estimé dans un communiqué.

