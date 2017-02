Intentions de vote : Marine Le Pen enregistre une légère baisse

Selon les résultats du baromètre quotidien Ifop-Fiducial pour Paris Match, CNews et Sud-Radio, publié ce mardi, Marine Le Pen perd 0,5 point d'intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle, pour atteindre 25,5%.

"Marine Le Pen pâtit sûrement de l’accumulation d’affaires judiciaires mettant en cause plusieurs de ses proches. Son discours de Nantes, dimanche, dans lequel elle a pris à partie les magistrats et plus globalement les fonctionnaires, a pu aussi créer un trouble. Mais sa baisse demeure incomparable avec la chute qui avait affecté François Fillon. Son socle demeure très solide -74% de ceux qui souhaitent voter pour elle se disent sûrs de leur choix- mais il diminue. Au début du mois, ils étaient 82% à affirmer qu’ils ne changeraient pas d’avis", analyse Paris Match.

Selon ce même sondage, Emmanuel Macron perd lui aussi 0,5 point, à 24 % d’intentions de vote, et François Fillon gagne quant à lui 0,5 point à 20,5 % d’intentions de vote. À gauche, Benoît Hamon progresse de 0,5 point, à 14%, et Jean-Luc Mélenchon reste stable, à 11,5% d’intentions de vote.

>>>> À lire aussi : Ces signaux faibles (mais bien parlants) qui montrent que le plafond de verre de Marine Le Pen est en train de se fissurer