Intempéries : EDF prévoit un retour à la normale pour ce soir

Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis a confirmé aujourd'hui, au travers d'un communiqué, prévoir un retour à la normale pour ce soir pour les 9 500 foyers toujours privés d'électricité.

Pour réalimenter ces foyers -principalement situés en Auvergne et Rhône-Alpes-en électricité "plus de 2 000 salariés sont toujours mobilisé"s et "160 groupes électrogènes sont déployés afin de réalimenter les secteurs les plus isolés" a précisé Enedis.

La Corse, de son côté, n'est pas prise en compte par ces chiffres puisque gérée par une autre filiale du groupe EDF. Mais un de ses porte-paroles a indiqué à l'AFP que la pluspart des habitations touchées ce lundi par la tempête Adrian ont été réalimentées en électricité.

Seules certaines résidences secondaires pourraient encore être coupées d'électricité.