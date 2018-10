Intempéries dans le var : deux morts viennent alourdir le bilan

A Sainte-Maxime dans le département du Var, plusieurs voitures ont été emportées par les eaux dans la nuit de mercredi à jeudi. Deux passagers d'un des véhicules ont été retrouvés morts dans la matinée.

"À la limite de Sainte-Maxime et de Roquebrune-sur-Argens, cinq voitures ont été emportées par la mer par la crue de la Garonnette.

L'un au moins, qui avait les phares allumés, était occupé. Il est donc certain qu'il y aura un bilan humain" explique Jean-Luc Videlaine, préfet du Var à Franceinfo. Le bilan a ensuite été confirmé par la préfecture à France Bleu Provence.

Toujours à Franceinfo, le préfet détaille que les opérations de recherche ont été arrêtées la nuit dernière à cause des conditions météorologiques : "Les recherches ont été interrompues en raison de la météo et de la nuit qui les rendaient vaines. Des éléments de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) et une vedette des gendarmes avec deux plongeurs ont été déployés, détaillait-il encore. Des éléments similaires seront réengagés sur zone dès que le jour et la météo le permettront".

Pour l'instant, les pompiers du Var ont conduit plus de 250 missions et 20 campeurs à Roquebrune-sur-Argens ont été évacués par précaution.