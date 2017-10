Les Insoumis (et le FN) partent en guerre contre le drapeau européen à l'Assemblée

C'est de notoriété publique : Jean-Luc Mélenchon n'est pas un grand aficionado de l'Union européenne. Déjà en juin dernier, le leader de la France insoumise avait maugréé : "Franchement, on est obligés de supporter ça? C'est la République française, c'est pas la vierge Marie là" en évoquant le perchoir du président de l'Assemblée où étaient alors présents le drapeau tricolore et celui de l'Union européenne.

Une colère qui ne s'est pas éteinte. Vendredi dernier, les députés de La France insoumise ont déposé un amendement pour modifier le règlement de l'hémicycle.

Objectif : ne laisser la place qu'au drapeau national et… à celui de l'ONU. L'amendement précise : "Seuls peuvent être présents dans l'hémicycle le drapeau tricolore de la République française, au titre de l'article 2 de la Constitution, et le drapeau de l'Organisation des Nations unies, symbole de l'engagement international de la France pour le multilatéralisme et la paix. Ce mercredi, la commission des lois doit examiner cette curieuse demande.

En tous cas, la France insoumise a trouvé un allié de circonstance sur la question : le Front national. "Nous sommes dans l'Assemblée nationale française, c'est normal qu'il n'y ait que le drapeau français", a souligné le vice-président Louis Aliot, invité ce mercredi sur LCI. "On n'en a pas encore discuté mais je pense que c'est quelque chose que nous pouvons soutenir". En avril dernier, Florian Philippot avait également fustigé un "torchon oligarchique" en parlant du drapeau européen.

Mais le président de l'Assemblée nationale n'est pas du tout du même avis."Je ne sais pas où est-ce qu’ils ont cherché cette histoire du drapeau français et de l’ONU", a lancé François de Rugy sur LCP. "Est-ce que vous avez vu au fronton des mairies le drapeau de l’ONU ? Personne ne l’a jamais vu nulle part." Et sur le drapeau de l'UE, de poursuivre : "J’entends bien que nous continuons ainsi, c’est en effet l’attachement de la participation de la France à l’Union européenne, à cette construction politique qui nous a garanti la paix depuis plus de 70 ans".