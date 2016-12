Des inscriptions antisémites sur les murs d'une école à Montreuil

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'adjoint au Maire, Gaylord le Chequer, a dit à l'AFP que "de tels propos n'ont pas vocation à exister à Montreuil qui est une ville calme, apaisée, où on a toujours favorisé le dialogue".

Ces inscriptions "Juden verboten" ou sales Juifs et Roms" étaient accompagnées d'étoiles de David et de croix gammées d'après les photos postées sur Twitter. Elles ont été faites dans des zones hors-surveillance des caméras.

Des inscriptions antisémites ont été trouvées dimanche sur le portail et la boite aux lettres de l'école publique Anne Franck, à Montreuil (Seine-Saint-Denis) d'après la mairie et la police. Ce sont les agents municipaux qui ont alerté la police.

