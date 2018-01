Inondations, neige et verglas : 20 départements en vigilance orange, le pic de crue de la Seine attendu à Paris

Le jour se lève sur la France et la pluie continue de tomber sur une large partie de la France. Météo France a maintenu en vigilance orange pour risques de crues et d'inondations 13 départements : l’Aube, l'Eure, le Jura, la Marne, la Saône-et-Loire, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Yonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise. De plus, sept départements sont en alerte orange neige et verglas : l'Ardèche l'Aveyron, le Cantal, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère et le Puy-de-Dôme.

A Paris, la Seine atteignait ce vendredi martin à 5h10 le niveau de 5, 61 mètres. La crue du fleuve devrait atteindre son pic ce week-end mais ne devrait finalement pas dépasser les six mètres. D’après un tweet matinal de la Préfecture de police, "le niveau de la Seine atteindra 6 mètres mais ne les dépassera pas".

#Crue de la #Seine Prévisions actualisées: La cote de la crue atteindra 6 mètres mais ne les dépassera pas — Préfecture de police (@prefpolice) 26 janvier 2018

La prudence reste cependant de mise. Les musées du Louvre et d'Orsay ont pris des dispositions pour protéger les œuvres d’art, et les ministères se préparent à un repli éventuel sur des sites de secours. Les péniches sont aussi placées sous surveillance et la navigation a été interdite. Selon un article du Figaro, "les deux mois de décembre et janvier ont été l'un des trois bimestres les plus pluvieux depuis le début des relevés en 1900".