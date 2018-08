Inondations en Inde : le bilan passe à 370 morts

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Bedoui réitère la disposition de l'Algérie à échanger les expériences et les programmes de coopération avec la Mauritanie

Caf-C2 : V Club bat RAJA et se qualifie pour les quarts de finale

Sous l'effet de la sécheresse et de la crise turque, le prix du bétail recule

Travail dominical. Des députés LREM veulent « aller plus loin »

Le Kerala, situé dans le sud-ouest de l'Inde, est chaque année le théâtre de fortes pluies au moment de la mousson, qui s'étend de juin à septembre. Cette année, les précipitations ont été particulièrement fortes dès le mois de mai : elles ont déclenché des glissements de terrain et des inondations soudaines emportant des villages entiers. Les services météorologiques indiens prévoient que les pluies se poursuivront jusqu’au 23 août.

Les autorités locales évoquent une crise "extrêmement grave" et les chiffres leur donnent raison : les inondations survenues dans l'État indien du Kerala, les plus graves depuis un siècle, ont fait au moins 370 morts, a annoncé, dimanche 19 août, le porte-parole du gouvernement de l’Etat du Kerala. Le précédent bilan, annoncé samedi, était de 324 morts.

