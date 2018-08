Inondations en Inde : 324 morts au Kerala

Les autorités locales évoquent une crise "extrêmement grave" et les chiffres leur donnent raison : les inondations survenues dans l'État indien du Kerala ont fait 324 morts, selon le bilan établi vendredi 17 août après-midi.

"1 331 camps ont été ouverts dans l’Etat et 147 000 personnes y ont été accueillies jusqu’à ce soir", avait indiqué jeudi un responsable local de la gestion des catastrophes. Le Kerala, situé dans le sud-ouest de l'Inde, est chaque année le théâtre de fortes pluies au moment de la mousson, qui s'étend de juin à septembre.

Cette année, les précipitations ont été particulièrement fortes et les dégâts sont d'ores et déjà les plus importants enregistrés en près d'un siècle.