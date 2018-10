Alerte rouge : les inondations dans l'Aude font de nombreuses victimes [EN DIRECT]

Le bilan des intempéries dans l'Aude est très lourd.

Treize personnes sont décédées dans le département placé en vigilance rouge.

Les secours sont mobilisés pour aider les sinistrés.

[EN DIRECT]

13h : Terrible catastrophe dans l'Aude

D'après des précisions de BFM TV, le bilan serait passé à treize morts.

12h45 : Crainte liée à un barrage

Près de 1 000 habitants de Pezens dans l'Aude sont évacués préventivement face aux risques liés à un barrage, d'après des précisions de la sécurité civile.

Selon de nouvelles informations auprès du ministère de l'Intérieur, le bilan s'est alourdit à neuf morts.

11h54 : Le bilan encore revu à la hausse

Selon un nouveau bilan, les intempéries dans l'Aude ont fait sept morts et cinq blessés graves.

Au total, près de 6 000 foyers sont privés d'électricité dans l'Aude et 2 000 dans l'Hérault.

Le violent épisode médieterranéen a fait des dégâts considérables dans la région.

11h30 : Routes bloquées

Au nord de Carcassone, toutes les routes sont coupées, d'après les autorités.

Les écoles ont été fermées.

Un pont a été emporté à Aragon.

Nombreuses évacuations

Face à la montée des eaux et aux intempéries, les communes de Pézens, des Estagnols, d'Istagnac et Cuxac-d'Aude ont été évacuées par précaution.

Villes les plus touchées

Selon des informations de Franceinfo, les communes de Villemoustaussou, Villegailhenc, Conques-sur-Orbiel sont sous l'eau avec des niveaux supérieurs à deux mètres. D'après la préfecture, Villardonnel, Floure et Trèbes sont les villes les plus touchées. A titre d'exemple, l'eau est montée de huit mètres en l'espace de cinq heures à Trèbes. Les autorités redoutent que la crue atteigne dix mètres en milieu de journée.

11h15 : Vigilances maintenues

Selon des précisions de Météo-France, L'Aude reste en vigilance rouge pour inondation et crues. L'Aveyron, l'Hérault, les Pyrénées-orientales et le Tarn ont été placés en vigilance orange pour pluie, inondations et crue.

10h30 : Inquiétude à Carcassonne

Le maire de Carcassonne, Gérard Larrat, s'est exprimé sur Franceinfo sur l'inquiétante montée des eaux.

"À 4 heures du matin, la hauteur était de 2 mètres et maintenant [un peu avant 10 heures] on atteint 5 mètres, et ça continue à monter".

Les autorités ont demandé aux habitants de l'Aude de ne pas s'engager sur les routes et de rester chez eux.

10h : Déclaration du Premier ministre

Edouard Philippe s'est exprimé il y a quelques instants sur les intempéries survenues la nuit dernière dans l'Aude. Le Premier ministre a confirmé le bilan terrible de six morts.

Edouard Philippe a indiqué que 700 pompiers étaient mobilisés et de très nombreux hélicoptères, dont un de l'armée.

Le Premier ministre a indiqué qu'il se rendrait cet après-midi sur place.

9h30 : Effroyable bilan des intempéries dans l'Aude

Le bilan des intempéries ne cesse de s'alourdir dans le sud de la France. Les inondations ont fait six victimes dans l'Aude, selon des précisions du préfet du département Alain Thirion.

Le niveau de la crue atteint ce lundi est sans précédent depuis 1891, selon des précisions de Vigicrues. Le département avait été placé en vigilance rouge. Les autorités ont annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires du département pour la journée de lundi.

Selon les premiers éléments, une religieuse a été emportée par les eaux à Villardonnel. Deux personnes décédées ont également été retrouvées à Villegailhenc. Une personne a été blessée à la suite de l'effondrement d'une maison à Cuxac. La ville de Trèbes a été fortement impactée également.