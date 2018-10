Inondations dans l'Aude : Emmanuel Macron se rend sur place

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Yvelines: un conducteur fait demi-tour sur l'autoroute et provoque un accident mortel

Ligue des champions: le Real attend la mue de Benzema, entre crise et crispations

En savoir plus

Bruno Le Maire a estimé ce dimanche à 200 millions d'euros le coût économique de l'évenement. Lundi dernier, c'est Edouard Philippe qui s'est rendu sur place pour assurer les habitants du "soutien de l'Etat". Il avait alors précisé qu'Emmanuel Macron se rendrait sur place "dès que possible".

L'état de catastrophe naturelle a été reconnu par l'Etat pour les 126 communes les plus touchées du département, ce qui devrait accélérer les procédures de dédommagement auprès des assureurs.

Les inondations qui ont été provoquées par des pluies diluviennes ont également fait plus de 70 blessés. En quelques heures c'est l'équivalent de plusieurs mois de pluie qui se sont abattus sur l'Aude.

Une semaine après les intempéries qui ont fait 14 morts dans l'Aude, Emmanuel Macron se rend sur place ce lundi 22 octobre. Il rencontrera les sinistrés et les familles des victimes.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres