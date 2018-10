Inondations dans l'Aude : les dégâts estimés à 200 millions d'euros

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

En savoir plus

En outre, avec le fonds d’urgence de l’Etat déjà abondé à hauteur de 800 000 €, plus de 600 personnes vont percevoir une première aide dès le début de la semaine.

"J'ai demandé évidemment aux assureurs qui se sont engagés à rembourser le plus vite possible", a-t-il poursuivi.

Une semaine après les terribles inondations dans l’Aude, le département commence à panser ses plaies et à prendre la mesure des dégâts causés. Ceux-ci sont "de l'ordre de 200 millions d'euros" a indiqué le ministre de l'Économie Bruno Le Maire ce dimanche lors de l'émission Dimanche en politique sur France 3 . Ce chiffre "est très important, c'est notamment pour les habitations, pour les véhicules" a-t-il précisé.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres