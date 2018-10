Inondations dans l'Aude : le bilan s'aggrave

Le bilan continue de s'alourdir. Selon le nouveau bilan livré par la préfecture de l'Aude, les inondations qui touchent le département depuis une semaine ont fait 14 morts et une personne est toujours portée disparue. Un nouveau corps a été retrouvé dans la commune de Villalier, située au nord de Carcassonne. Cette nouvelle victime était l'une des deux personnes disparues énoncées dans le dernier bilan.

Il y aurait donc six personnes décédées à Trèbes, trois à Villegailhenc, une à Villardonnel, une à Saint-Couat d'Aude et une à Carcassonne. Ce mercredi, l'Elysée a annoncé qu'Emmanuel Macron se rendra sur place "dès que possible".

Ce lundi, le président de la République avait déjà exprimé "l'émotion et la solidarité de toute la nation" aux victimes.

Un phénomène météorologique qui figure dorénavant parmi les intempéries les plus meurtrières depuis une dizaine d'années en France. la situation continuait de se normaliser ce mercredi, la décrue se poursuit et la vigilance aux crues a été abaissée du niveau orange au niveau jaune. Un responsable du Codis (centre opérationnel départemental d'incendie et de secours) a confié à l'AFP que "Les opérations de nettoyage sont en cours" et quelques 700 pompiers sont toujours mobilisés sur place.