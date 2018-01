Inondations : 12 départements toujours en alerte orange

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Kaboul: au moins 17 morts dans l'explosion d'une "ambulance piégée" Au moins 17 personnes ont été tuées et 110 blessées samedi par l'explosion d'une ambulance piégée peu avant 13H00 (08H30 GMT)… 27/01/2018 - 14:11

L'assassinat des moines de Tibéhirine, un mystère non élucidé

LR : Pécresse et Wauquiez affichent leur désaccord devant une salle tendue

Rallye Monte-Carlo: Ogier (M-Sport Ford) poursuit sa course en tête

Résultats du plus récent sondage Léger: Lisée demeure confiant malgré tout

Le fleuve devrait stagner à 5,5 mètres toute la semaine prochaine, soit au même niveau que celui atteint vendredi. La circulation restera donc très perturbée, les stations du RER C fermées le resteront jusqu'au mercredi 31 janvier.

Il s'agit de l'Aube, de l'Eure, du Loiret, de la Marne, de la Saône-et-Loire, de Paris, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.

Bonne nouvelle pour l'Ardèche, la Loire, la Haute-Loire, la Meuse, l'Yonne et le Jura: Météo France a levé sa vigilance orange inondations pour ces départements, ce samedi. La situation n'est pas si simple pour 12 autres départements, toujours à la merci des crues.

