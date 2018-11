L'initiateur de #sansmoile17... est salarié de LREM

Dernières Nouvelles de l'Alsace a retrouvé l'initiateur de la contre-offensive aux gilets jaunes. Il est strasbourgeois, s'appelle Loïc Branchereau et c'est lui qui a eu l'idée de lancé le hashtag #sansmoile17, mot d'ordre de ceux qui s'opposent aux gilets jaunes sur Twitter. L'idée était de fédérer ceux qui soutiennent le gouvernement et s'opposent à la manifestation du 17 novembre qui rassemblent les personnes mécontentes de l'augmentation des taxes sur les carburants et d'une façon plus générale à la baisse du pouvoir d'achat des Français.

Là où ce positionnement pose problème, c'est que Loïc Branchereau est salarié par LREM (auprès du groupe LREM du conseil municipal de Strasbourg). Et alors que la communication du Président semble s'atteler à montrer de la sollicitude pour le mouvement citoyen des gilets jaunes, une partie de ses troupes semblent au contraire organiser une contre-attaque. De plus, on sait désormais que le #sansmoile17 n'a pas la spontanéité du mouvement gilet jaune, mais est bien une contre-offensive montée par des soutiens d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, Loïc Branchereau est très clair : c'est la récupération du mouvement par le Rassemblement National, Debout la France et La France Insoumise qui l'a poussé à créer ce hashtag. En revanche, pas un mot sur le sentiment de grogne grandissant et non politisé. Sur les réseaux, le jeune homme s'en prend d'ailleurs régulièrement à ceux qui affichent leur gilet jaune, que ceux-ci appartiennent à des partis politiques adverses ou non :