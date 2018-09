Ingérence russe : l'ex-directeur de campagne de Trump plaide coupable

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Plastique. L’Assemblée vote aussi l’interdiction des couverts et de contenants

Mort de Clément Méric : 7 et 11 ans de prison pour deux ex-skindeads et un acquittement

Deux ex-skinheads impliqués dans la mort du militant antifasciste Clément Méric condamnés à 7 et 11 ans de prison

Un ex-animateur scolaire condamné à 15 ans de prison pour viols et agressions sexuelles sur des élèves

En Corse, un homme affirme avoir tué ses 2 enfants et blessé grièvement sa femme: il a été hospitalisé

Une femme et son bébé tués par un arbre

Si l'on ne sait pas encore de quelles informations Paul Manafort dispose, on sait que l'ancien directeur de campagne était notamment présent au meeting de la Trump Tower, où une avocate russe avait promis des « informations compromettantes » sur Hillary Clinton. L'avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, assure quant à lui que « cet accord n'a rien à voir avec le président Trump ou sa campagne ».

La moitié de cette somme a été blanchie, lui évitant de payer 15 millions de dollars au fisc américain. Il a accepté, en plaidant coupable, de restituer quatre propriétés et plusieurs comptes bancaires, pour une valeur totale de 46 millions de dollars.

Paul Manafort a fini par craquer. Comme le rapporte 20 Minutes ce vendredi 14 septembre, l'ancien directeur de campagne de Donald Trump a accepté de plaider coupable de deux chefs d'inculpation (fraude fiscale et obstruction à la justice). Une concession qui, selon le compromis passé avec le procureur spécial, Robert Mueller, devrait lui éviter de purger une peine supérieure à dix ans de prison. Selon le bureau du procureur, ce marché comprend « un accord de coopération » avec la justice dans l'enquête sur l'ingérence russe présumée dans la campagne de Donald Trump.

