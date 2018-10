Indonésie : les trois Français portés disparus à Palu ont été retrouvés sains et saufs

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Mines et Pétrole : le nouveau ministre visite les structures rattachées à son département - L’Essor - 1 octobre 2018

Nobel de médecine : un Américain et un Japonais récompensés

Frais de mandat : plus de 6 députés sur 10 ont versé un reliquat fin 2017

Les équipes de sauveteurs continuent activement leurs recherches dans les zones isolées impactées vendredi par le puissant séisme de magnitidue 7,5 et le tsunami.

Pami les disparus, la présence de trois ressortissants français avait été évoquée. Ils ont finalement été retrouvés sains et saufs. Ils vont être rapatriés dans les prochaines heures. Cette information a été communiquée ce lundi par le ministère français des Affaires étrangères.

Les autorités indonésiennes vont être aidées dans les heures qui viennent par la communauté internationale. Une véritable course contre la montre a débuté concernant la recherche d'éventuels survivants et des victimes, la nécessité d'enterrer les morts rapidement pour des besoins sanitaires ou bien encore pour les étapes de reconstruction.

L'Indonésie a été marquée par une terrible catastrophe naturelle. Selon le dernier bilan provisoire, 832 personnes ont perdu la vie à la suite d'un séisme et d'un tsunami très violents. Le bilan risque encore de s'alourdir.

