Indonésie : les militaires ont ordre de tirer sur les pilleurs

Un motard heurte un cerf et se tue

Le quotidien du soir explique que des dizaines d'interpellations ont déjà été effectuées dans la localité de Palu et que la police s'était jusqu'alors retenue de faire usage de leur arme à feu face aux scènes de pillages.

Les autorités indonésiennes ont donné l'ordre aux militaires de tirer à vue sur des individus surpris en flagrant délit de pillage après le séisme et le tsunami qui ont touché l'archipel. Le colonel Ida Dewa Agung Hadisaputra a déclaré ce 3 octobre" ’il y a de nouveaux pillages, nous ferons d’abord un tir de sommation, puis nous tirerons pour neutraliser ". Des propos rapportés par le journal Le Monde.

