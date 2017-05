Indonésie : double explosion à Jakarta

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'Indonésie avait été précipitée dans sa propre "guerre contre le terrorisme" par les attentats de Bali en 2002 [202 morts, dont de nombreux étrangers]. Les autorités avaient ensuite lancé une offensive majeure contre les extrémistes islamistes. Elles ont affaibli ainsi les réseaux les plus dangereux, selon des experts. Cependant, l'État islamique est parvenu ces derniers temps à remobiliser la frange extrémiste indonésienne. En effet, en janvier 2016, des attentats suicides et attaques armées à Jakarta avaient coûté la vie à quatre civils. Les quatre assaillants avaient été tués dans ces attaques revendiquées par l'EI, les premières de cette ampleur en Indonésie depuis 2009.

Il a ajouté que l'auteur de l'attentat-suicide présumé était mort ainsi qu'un policier, et que cinq autres policiers avaient été blessés. La police soupçonne un ou plusieurs kamikazes.

Deux explosions sont survenues ce mercredi dans un terminal de transports en commun de la capitale indonésienne, Jakarta, faisant des victimes, a indiqué la police. Elles ont eu lieu vers "vers 21H00", selon le chef de la police de l'est de Jakarta, Andry Wibowo, à l'antenne de la télévision MetroTV. La détonation s'est produite à proximité de la gare routière de Kampung Melayu. "Il y a eu une bombe, que nous suspectons être un attentat-suicide", a déclaré ensuite à la chaîne TVOne le chef-adjoint de la police nationale, identifié uniquement comme Syafruddin.

