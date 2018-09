Indonésie : alerte au tsunami après un séisme de magnitude 7,5

Un fort séisme de magnitude 7,5 a secoué aujourd'hui l'île des Célèbes (Sulawesi pour les Indonésiens), au centre de l'Indonésie, selon des précisions de l'institut américain USGS.

L'agence indonésienne de gestion des catastrophes a également lancé une alerte au tsunami. Elle recommande aux populations du centre et de l'est de l'île de s'éloigner du rivage et de gagner les hauteurs.

Le tremblement de terre, d'une profondeur de 10 kilomètres, a touché le centre de l'île. Quelques heures auparavant, une première secousse a été ressentie dans la même région.

Ce séisme intervient à plusieurs centaines de kilomètres au nord-est de l'île de Lombok, marquée cet été par des séismes qui avaient fait près de 500 victimes.