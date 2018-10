Indonésie : 5000 personnes sont toujours présumées disparues

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Taxation des GAFA. Paris et Berlin pour une solution d’ici à la fin de l’année

Sonatrach et Total renforcent leur coopération dans le gaz et la pétrochimie

Pompeo et Kim d'accord pour un nouveau sommet USA-Corée du Nord

Après la bagarre entre Booba et Kaaris à Orly, l'épilogue du "clash" de l'été connu mardi

En savoir plus

L'Indonésie avait déjà été frappée en août par une série de tremblements de terre qui ont fait plus de 500 morts et environ 1500 blessés sur l'île de Lombok, voisine de Bali. En décembre 2004, un tsunami faisant suite à un séisme dans la région de Sumatra avait tué 220.000 personnes dans la région, dont 168.000 rien qu'en Indonésie.

Palu, se trouvait à 80 kilomètres de l'épicentre du séisme. Ce dernier a détruit de nombreux bâtiments, selon les autorités indonésiennes. Il a été suivi d'un tsunami de 2 mètres, qui a submergé plusieurs bâtiments et inondé une mosquée, alors que l'alerte au tsunami venait d'être levée.

Le bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Unocha) a estimé lundi premier octobre que plus de 191 000 personnes auraient besoin d'une aide humanitaire d'urgence dont 46 000 enfants et 14 000 personnes âgées.

" La plupart des corps que nous avons retrouvés ne sont pas intacts et cela présente un danger pour les sauveteurs. Nous devons faire très attention à éviter toute contamination" explique-t-il. Il ajoute: " Nos équipes sont vaccinées mais nous devons être extrêmement prudents".

Le porte-parole de l'agence nationale de recherche et de secours expliquait à l'AFP craindre que de nombreux corps en décomposition soient toujours sous les décombres.

Jusqu'à 5000 personnes sont toujours portées disparues après le séisme et le tsunami qui ont touché l'île des Célèbes en Indonésie. Ce bilan provient directement du porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes qui se base sur les estimations des chefs de villages à Petobo et Balaroa, deux quartiers ravagés de la municipalité de Palu.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres