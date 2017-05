L'individu qui a profané la tombe du général de Gaulle était "fortement alcoolisé", et "regrette" son acte

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

Interpellé avec sa compagne "dans une commune entre Chaumont et Colombey", l'individu "a pris conscience dès le soir même de la gravité de son geste", mais dit pourtant "ne se souvenir de pas grand-chose pour l'instant". Une fois connu, son acte avait rapidement provoqué un vif émoi parmi les dirigeants politiques, dont celui du président de la République.

"Il n'a fait aucune revendication et regrette les faits", pour lesquels il n'y a "aucun élément de préparation", a assuré Frédéric Nahon.

Moins d'une semaine après la dégradation de la tombe du général De Gaulle, l'auteur des faits a expliqué son geste, a indiqué ce mercredi le procureur de Chaumont lors d'une conférence de presse. L'individu arrêté mardi soir s'était rendu avec sa compagne dans la région "pour visiter les lieux" et "voir de la famille et des amis". L'auteur présumé des faits a expliqué être passé à l'acte après s'être "fortement alcoolisé" à l'occasion d'un déjeuner familial.

