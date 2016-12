L'Inde talonnerait la France et deviendrait la sixième économie mondiale

Selon les prévisions du Fonds monétaire international (FMI), pour la première fois depuis 100 ans, l'économie de l'Inde devrait dépasser celle du Royaume-Uni. Elle deviendrait donc la sixième économie mondiale en termes de PIB après les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne et… la France, rapporte The Financial Express. Un tel résultat est un symbole de la croissance économique rapide de l'Inde et, inversement, de la crise post-Brexit que traverse le Royaume-Uni.

PIB de 7,6 % en 2017

En effet, cette année, l'ancienne colonie britannique avait déjà dépassé la Chine pour devenir l’économie à la croissance mondiale la plus rapide.

Et en octobre, le FMI estimait que le pays conserverait ce titre pendant encore quelques années. Outre, son PIB devrait atteindre 7,6 % en 2017, alors que celui du Royaume-Uni serait de 1,1 % après une croissance déjà faible de 1,8 % en 2016. Le revers de la médaille avec le vote du Brexit qui a eu lieu au mois de juin.

Le succès de l'Inde s'explique quant à lui par une baisse des prix des matières premières et une inflation plus faible que prévu, selon le FMI. De plus, les réformes mises en place par le premier ministre indien Narendra Modi, élu en 2014, semblent stimuler la croissance économique du pays.

Changements radicaux

Narendra Modi veut mener son pays sur la voie de la modernisation économique. C'est pourquoi, il a créé notamment un nouveau système d’impôt national, libéralisé une partie de l’industrie agricole, de la grande distribution et celle des transports aériens.

Toutefois, certaines de ses réformes ont créé une vraie polémique. L’une des plus emblématiques de ces derniers mois reste celle qui concerne la monnaie indienne. Afin de lutter contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale, Narendra Modi a annoncé en novembre dernier que les plus grosses coupures de roupies indiennes, celles de 500 et 1 000, seraient retirées de la circulation. Le seul hic, ils représentaient près de 86 % du cash en circulation dans le pays. Une mesure jugée nécessaire par le gouvernement qui disait perdre des milliards en impôts sur le revenu à cause d’un système monétaire trop laxiste. Néanmoins, la pénurie de billets a provoqué la chute des transactions commerciales, des suspensions de salaires et de longues files d’attentes devant les banques. L'Inde doit donc résoudre rapidement ce problème pour continuer à avancer sur l'arène économique internationale.