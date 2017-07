Incendies : les flammes font toujours rage dans le sud-est, 10000 personnes évacuées dans le Var

Les flammes continuent de faire des ravages dans le sud-est de la France. Mardi soir vers 22h50, un nouveau départ de feu a été constaté sur les communes varoises de La Londe-les-Maures et Bormes-les-Mimosas, deux localités très fréquentées par les touristes en cette période estivale. En tout, plus de 10000 personnes ont dû être évacuées cette nuit dont 3000 campeurs, répartis dans cinq centres d'accueil mis à leur disposition. Le Premier ministre, Edouard Philippe, se rendra ce soir dans le département et fera le point "sur le front des incendies".

De son côté, sur Franceinfo, Renaud Muselier, président de la région PACA, a déploré ne pas avoir "les moyens aériens nécessaires", et précise que 4 des 12 Canadair dont disposent les pompiers sont en panne. Ils " sont presque tous obsolètes. Alors que l'on doit défendre la totalité du littoral méditerranéen, Corse comprise." La France a sollicité mardi deux avions Canadair dans le cadre de l'aide européenne. En fin de journée, un premier appareil prêté par l'Italie est arrivé en Corse, en provenance de Gênes

Dans les Bouches-du-Rhône, à Martigues, un incendie survenu mercredi à l'aube a parcouru des dizaines d’hectares et était considéré comme fixé dans la matinée. D'autres départs de feu ont été signalés dans le département ce mercredi matin. Un nouveau feu est également parti cet après-midi parti, à Villeneuve-lez-Avignon, dans le Gard. Les hautes températures, la sécheresse et le vent font craindre aux pompiers le départ de nouveaux foyers et le développement des incendies en court.