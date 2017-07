Incendies dans le Sud-Est : la France demande le soutien de l'Europe

Une série de feux fait actuellement de gros dégâts dans le sud-est de la France et en Corse. Plusieurs départements ont été touchés et plus de 3000 hectares sont partis en fumée. 2000 pompiers sont mobilisés. Face à l'ampleur du phénomène, la France a appelé ses voisins à l'aide et "a sollicité deux avions Canadair dans le cadre de l'aide européenne", a annoncé ce mardi le préfet Jacques Witkowski, le directeur général de la Sécurité civile.

Si la réponse - qui doit être connue dans les prochaines heures - est positive, les deux avions pourraient intervenir sur les incendies dès mardi soir. Au total, 19 avions, dont 10 Canadair et 2 Dash, avion gros porteur bombardier d'eau, et 1 000 hommes en renfort sont prévus pour venir à bout des flammes.

C'est dans le Var que la situation est jugée la plus préoccupante. Dans ce département, plusieurs ont été blessés durant la nuit, dont un légèrement brûlé, sur le front des incendies toujours en cours entre La Croix-Valmer et Ramatuelle.

Les feux dans le Luberon (Vaucluse) et à Carros (Alpes-Maritimes) sont fixés depuis ce matin. Plus de 800 hectares ont brûlé dans le Vaucluse, une centaine à Carros. Selon la procureure de Grasse, "plusieurs éléments laissent à penser que l'incendie de Carros est d'origine volontaire". En Corse, plusieurs maisons auraient brûlé.