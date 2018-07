Un important incendie à Issy-les-Moulineaux a paralysé la Gare Montparnasse

Un important incendie s'est déroulé à Issy-les-Moulineaux ce vendredi. Le feu a touché une zone près des tours Microsoft et Accor.Près de 2 500 personnes ont été évacuées des environs.

Cet incendie a touché un transformateur électrique RTE. Suite à cet incendie, le trafic a été interrompu à la gare Montparnasse. La circulation des trains est interrompue.

La SNCF informe ses usagers sur l(état du traffic via l'application mobile et sur son Internet. Le trafic a repris aux alentours de 15h.

Les trains et la gare Montparnasse avaient été perturbées aux alentours de 11h. Un train sur quatre devrait circuler. Entre quatre et six trains ont déjà quitté Montparnasse. Les autres trains vont partir de la gare d'Austerlitz ou vont être supprimés.

Selon les pompiers, "le poste électrique qui a été touché alimente Paris Sud-Ouest, Issy-les-Moulineaux et Boulogne-Billancourt. Deux transformateurs ont été touchés. Un de 225 000 volts et un autre de 63 000 volts. Celui de 225 000 a été remis en route. Il n'y a pas eu de propagation de l'incendie."

Le directeur de la maintenance de RTE "s'excuse auprès de l'ensemble des usagers de la SNCF" suite à l'interruption du trafic à la gare Montparnasse.

Incendie près des tours @Accorhotels et @microsoftfrance #issylesmoulineaux #issy pic.twitter.com/WHnVDyCdSI

