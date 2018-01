Les improbables (et fort spacieux) logements gratuits dont bénéficieraient les fonctionnaires de l'Assemblée nationale

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

Et d'autres cas interpellent : le directeur de cabinet du président de l'Assemblée aurait accès à un logement de 149 m² en plus d'un salaire 10.000 euros net par mois. Le chef du département "génie climatique" - 7 750 euros net mensuels tout de même -, bénéficie de son côté d’un appartement gratuit de 167 m². Quant au chef du service électrique (7 750 euros net mensuels également), il occuperait un logement de 107 m².

Le secrétaire général, dont le salaire serait de 18.000 euros nets par mois, occuperait gracieusement un appartement de 182m², avec en plus, à sa disposition, un majordome. Ce dernier ne serait d'ailleurs pas vraiment à plaindre puisque, pour ses services, il aurait droit à un appartement de 49m².

On parle souvent du manque d'espace pour les habitants parisiens... mais certains ne seraient pas à plaindre. D'après France Inter qui a eu accès à un document listant les avantages de certains non élus à l’Assemblée nationale, des fonctionnaires du Palais Bourbon auraient accès à de spacieux logements…gratuitement.

