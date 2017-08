Les impressionnantes images du typhon qui a déferlé sur Hong Kong

D'après les autorités, le bilan du typhon Hato, qui a déferlé mercredi sur le sud de la Chine, s’est alourdi à au moins 16 morts jeudi 24 août. Huit personnes ont été tuées à Macao, un territoire célèbre pour ses casinos. A Hong-Kong, plus de 120 personnes ont été blessées alors que le territoire était balayé par des vents extrêmement violents et des pluies torrentielles. Des centaines de vols ont également été annulés. L'alerte maximum a été décrétée.



Une vidéo particulièrement impressionante montre une grue tourner sur elle même à toute vitesse à cause des rafales.

Its jin scary! Crane so heavy already.#Typhoon #HongKong https://t.co/IGIf8z9pyl

— Soh Hong Wei (@hwsoh) 24 août 2017