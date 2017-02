Impressionnante explosion de milliers de bouteilles de gaz dans le Vaucluse

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

"Big little lies" : flopée de stars dans un mélodrame policier

Cyclisme. Tour d'Oman : Ben Hermans récidive et reste leader

C'EST LE BORDEL !!!! ÉNORMES EXPLOSION ENTRE JONQUIERES ET ORANGE ,!!! pic.twitter.com/SR0Jj3xL4t

Plusieurs bonbonnes de gaz ont pris feu dans une entreprise de Jonquières (Vaucluse), créant d'impressionnantes explosions vendredi soir aux alentours de 22h45. Vingt-cinq véhicules et une quarantaine de sapeurs-pompiers se sont rendus sur place et les habitants des environs ont été évacués. Ils étaient toujours une dizaine, ce samedi matin, à surveiller la zone. "Les pompiers ont établi un périmètre de sécurité de 300 à 400 mètres autour de l'entrepôt, distance jusqu'à laquelle il y a eu des projections de débris de bouteilles de gaz", a déclaré à France Info Jean-François Moniotte, sous préfet de permanence de Carpentras.

