Impôts : Gérald Darmanin tente de déminer le dossier du prélèvement à la source

Gérald Darmanin a démenti un possible report du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Il était invité ce mercredi matin sur les antennes d'Europe 1 :

"Nous ferons la réforme du prélèvement à la source, dès fin janvier 2019, les Français paieront les impôts à la source (...) Le prélèvement à la source est un impôt qui sera simple pour les Français à partir du mois de janvier (...) Il n'y a aucn bug administratif ou informatique".

Le ministre de l'Action et des Comptes publics s'est donc exprimé, ce mercredi 29 août, afin de formellement démentir les informations publiées dans la nouvelel édition du Canard Enchaîné.

"C'est une grande réforme, il est normal que le président et le Premier ministre surveillent que ça se passe bien".

Selon l'hebdomadaire, Emmanuel Macron serait en plein doute sur cette mesure. Initiée par François Hollande, elle doit entrer en vigeur au 1er janvier 2019. D'après Le Canard Enchaîné, le président de la République aurait confié à ses proches : "On se donne jusqu'au 15 septembre pour voir si on le fait ou pas".

Cette mesure provoquerait des inquiétudes à l'Elysée au sujet d'un risque politique majeur et d'une possible grogne des salariés. Ils devront en effet s'habituer, dès l'an prochain avec cette réforme, à voir leur rémunération amputée de leur impôt sur le revenu. Le contexte de la hausse du pouvoir d'achat, des carburants, du tabac et de la CSG pour les retraités pourrait entraîner une réaction hostile de la part des électeurs et des citoyens.